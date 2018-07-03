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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86729 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112723 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133616 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140459 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 155547 просмотра

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Словацкий специалист возглавил ХК "Донбасс"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Словак Юлиус Шуплер вернулся в ХК “Донбасс” и снова будет главным тренером донецкого клуба. Об этом сообщает пресс-служба коллектива, передает УНН.

Опытный 67-летний специалист подписал двухлетний контракт.

Тренерский штаб, который привел “Донбасс” к чемпионскому титулу в сезоне 2017/18 продолжит работу в клубе. Так Сергей Ветер станет первым ассистентом Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.

“Я очень рад, что получил предложение снова работать в „Донбассе“. Хоккей — это событие, которое привлекает людей и самое главное, чтобы люди радовались, приходя на каждый матч. В этом сезоне мы хотим испытать молодых хоккеистов, хотим достичь хороших результатов и радовать наших болельщиков. Надеюсь, что это все будет положительно”, — заявил словак.

Стоит отметить, что Шуплер уже возглавлял “Донбасс” в сезоне-2012/13. Именно под руководством этого тренера дончане дебютировали в КХЛ. В январе 2013 года, по итогам домашнего Суперфинала Континентального кубка IIHF, “Донбасс” Шуплера выиграл первый в истории украинского хоккея еврокубковый трофей, по очереди переиграв белорусский “Металлург” (1:0), итальянский “Больцано” (3:0) и французский “Руан” (7:1).

Добавим, что за победу в Континентальном кубке Шуплер был награжден президентом Украины орденом “За заслуги” III степени.

Украинские Национальные Новости

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