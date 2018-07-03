Словацький фахівець очолив ХК "Донбас"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Словак Юліус Шуплер повернувся в ХК “Донбас” і знову буде головним тренером донецького клубу. Про це інформує прес-служба колективу, передає УНН.
Досвідчений 67-річний фахівець підписав дворічний контракт.
Тренерський штаб, який привів “Донбас” до чемпіонського титулу в сезоні-2017/18 продовжить роботу в клубі. Так Сергій Вітер стане першим асистентом Шуплера, ще одним помічником головного тренера буде Ігор Кугут, а Євген Бруль, як і раніше, буде відповідати за роботу з воротарями.
“Я дуже радий, що отримав пропозицію знову працювати в „Донбасі“. Хокей — це подія, яка привертає людей і найголовніше, щоб люди раділи, приходячи на кожен матч. У цьому сезоні ми хочемо випробувати молодих хокеїстів, хочемо досягти хороших результатів і радувати наших уболівальників. Сподіваюся, що це все буде позитивно”, — заявив словак.
Варто зазначити, що Шуплер вже очолював “Донбас” в сезоні-2012/13. Саме під керівництвом цього тренера донеччани дебютували в КХЛ. У січні 2013 року, за підсумками домашнього Суперфіналу Континентального кубка IIHF, “Донбас” Шуплера виграв перший в історії українського хокею єврокубковий трофей, по черзі перегравши білоруський “Металург” (1:0), італійський “Больцано” (3:0) і французький " Руан “(7:1).
Додамо, що за перемогу в Континентальному кубку Шуплер був нагороджений президентом України орденом “За заслуги” III ступеня.