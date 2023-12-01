Словацкие дальнобойщики собираются во время блокады на границе с Украиной пропускать по четыре грузовика каждый час

Словацкие автоперевозчики собираются начать блокировать границу страны с Украиной в пятницу, обещая почти полное перекрытие пункта пропуска для грузовиков - с пропуском четырех грузовиков каждый час - до тех пор, пока ЕС не выполнит их требований по ужесточению правил для украинских коллег, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Председатель словацкого профсоюза грузоперевозчиков UNAS Станислав Скала заявил, что его команда готова заблокировать ПП "Вишне-Немецкое - Ужгород", единственный пункт пропуска для грузовиков с 15:00 (16:00 по Киеву), пишет издание.

Словацкие перевозчики присоединяются к польским дальнобойщикам, которые с 6 ноября блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.

Польские и словацкие дальнобойщики, как указано, требуют, чтобы ЕС возобновил систему предоставления ограниченного количества разрешений украинским компаниям на работу в блоке, а европейским дальнобойщикам - на въезд в Украину. Разрешения были отменены после вторжения рф.

Мы заблокируем границу и будем пропускать четыре грузовика каждый час - сказал Скала агентству Reuters по телефону, направляясь в сторону "Вишне-Немецке" в пятницу.

По его словам, также смогут провозиться военные грузы, гуманитарные грузы, а также скоропортящиеся товары и животные.

Он сказал, что блокада будет осуществляться в обоих направлениях несколькими легковыми автомобилями и по согласованию с полицией. По его словам, у дальнобойщиков будет бригада из нескольких человек, которые будут посменно охранять блокаду.

Следующее решение будет принято после встречи министров транспорта ЕС в понедельник в Брюсселе, где, как ожидается, делегации Польши, Словакии и Венгрии поднимут эту тему.

"Единственное требование - возобновить разрешения, - сказал Скала. - Нас не интересует политика, мы просто должны защитить наш рынок".

Министерство транспорта Словакии, как указано, заявило после встречи с перевозчиками в среду, что передаст их требования в Брюссель.

Дополнение

Европейский комиссар по транспорту Адина Велян заявила 29 ноября, что Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков, блокирующих границу. По ее словам, ситуация "неприемлема", и Брюссель оставляет за собой право вмешиваться в обеспечение соблюдения правил и применения закона.