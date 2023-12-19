Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Киев • УНН
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
Словацкая оппозиция планирует провести новые протесты против правительства нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пытается ликвидировать специальную прокуратуру и уменьшить наказание за коррупцию, пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Протестующие во главе с оппозицией планируют провести протесты по меньшей мере в восьми городах во вторник, что ознаменует третий раунд антиправительственных протестов после менее чем 100 дней после парламентских выборов, которые привели Фицо и его новое правительство к власти.
Протесты связаны с ликвидацией специальной прокуратуры, которая осуществляет надзор за громкими коррупционными делами, и попыткой правительства Фицо уменьшить наказание за коррупцию и ослабить защиту обличителей.
"Мы будем продолжать усиливать давление, поскольку это единственное, что понимает Роберт Фицо. Мы полны решимости продолжать, пока его правительство не отзовет "промафиозный пакет", - сказал Михал Шимечка, председатель ведущей оппозиционной партии.
Отмечается, что протестующие также подписывали петиции и письма против предложенных правительством изменений в уголовное законодательство страны.
Ранее в Словакии тысячи людей приняли участие в протестах в нескольких городах. В Братиславе явка была самой высокой, достигнув отметки в 10-15 тысяч человек. Протестующие, размахивая флагами Словакии и Европейского Союза, выкрикивали такие лозунги, как: "Хватит Фицо!"
Напомним,
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, который призвал Братиславу отказаться от радикальных изменений в уголовном законодательстве.
Словацкая оппозиция планирует акции протеста против шагов Фицо по ослаблению антикоррупционных мер
Словацкая оппозиция планирует новые акции протеста как минимум в восьми городах против правительства премьер-министра Роберта Фицо за попытку ликвидировать специальную прокуратуру и смягчить наказание за коррупцию.
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