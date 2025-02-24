Словакия призывает к мирным переговорам с участием Украины и ЕС

Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец отметил важность привлечения Украины и Европейского Союза к будущим мирным переговорам, которые стали актуальными после изменений в подходах Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что качество результата переговоров будет определять безопасность Украины и Европы в будущем. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

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«Прошедшая неделя показала на изменение подхода Соединенных Штатов и это подчеркнуло необходимость изменить наш подход, который так подробно обсуждался на этом форуме. Новая администрация сделала шаги начала процесса, который может привести к мирным переговорам. Но Украина и Европейский Союз должны быть за этим столом. Качество результата будет определять украинскую и европейскую безопасность в будущем»,-отметил Кмец.

«Словакия хочет, чтобы были мирные переговоры, мирное решение, чтобы Украина удержала свой суверенитет и независимость в соответствии с международным порядком и законодательством. Учитывая все это мы поддерживаем все усилия, которые приведут к справедливому и длительному миру, который является основой для мира в будущем. Прочные гарантии безопасности это и есть основа этого решения. Но будущие действия соединенных штатов Америки относительно гарантий безопасности для Украины очень важны. Европа также должна брать ответственность за Украину, но очень важно, чтобы Америка поддерживала это», - добавил вице-премьер-министр Словакии.

Кроме того, он отметил, что Словакия продолжает поддерживать вступление Украины в Европейский Союз и активно работает над улучшением трансграничной инфраструктуры, включая дороги, электросети и железнодорожные пути, для содействия интеграции Украины в европейские рынки.

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