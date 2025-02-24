Словакия призывает к мирным переговорам с участием Украины и ЕС

ukenru
В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 21094 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 71837 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 101447 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
08:53 • 105657 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 108390 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается
24 февраля, 07:50 • 103668 просмотра

ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
24 февраля, 07:11 • 104126 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
24 февраля, 05:53 • 106461 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
24 февраля, 05:32 • 134410 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
24 февраля, 04:00 • 107274 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

24 февраля, 04:16 • 114116 просмотра
Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

Морозы в Украине ослабнут: прогноз погоды на понедельник

24 февраля, 05:17 • 66205 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 120042 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 92302 просмотра
Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

Украина готова к обмену пленными по принципу "всех на всех" - Зеленский

09:37 • 92887 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 134410 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 216632 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 222220 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 197579 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 220158 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

09:30 • 92302 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 120042 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 108611 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 158753 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 139570 просмотра
Актуальное
Словакия призывает к мирным переговорам с участием Украины и ЕС

Словакия призывает к мирным переговорам с участием Украины и ЕС

Киев  •  УНН

 • 11645 просмотра

Read in English

Вице-премьер Словакии Петер Кмец заявил о необходимости привлечения Украины и ЕС к мирным переговорам после изменения подхода США. Словакия поддерживает суверенитет Украины и ее евроинтеграцию.

Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец отметил важность привлечения Украины и Европейского Союза к будущим мирным переговорам, которые стали актуальными после изменений в подходах Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что качество результата переговоров будет определять безопасность Украины и Европы в будущем. Об этом он заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали

«Прошедшая неделя показала на изменение подхода Соединенных Штатов и это подчеркнуло необходимость изменить наш подход, который так подробно обсуждался на этом форуме. Новая администрация сделала шаги начала процесса, который может привести к мирным переговорам. Но Украина и Европейский Союз должны быть за этим столом. Качество результата будет определять украинскую и европейскую безопасность в будущем»,-отметил Кмец.

«Словакия хочет, чтобы были мирные переговоры, мирное решение, чтобы Украина удержала свой суверенитет и независимость в соответствии с международным порядком и законодательством. Учитывая все это мы поддерживаем все усилия, которые приведут к справедливому и длительному миру, который является основой для мира в будущем. Прочные гарантии безопасности это и есть основа этого решения. Но будущие действия соединенных штатов Америки относительно гарантий безопасности для Украины очень важны. Европа также должна брать ответственность за Украину, но очень важно, чтобы Америка поддерживала это», - добавил вице-премьер-министр Словакии. 

Кроме того, он отметил, что Словакия продолжает поддерживать вступление Украины в Европейский Союз и активно работает над улучшением трансграничной инфраструктуры, включая дороги, электросети и железнодорожные пути, для содействия интеграции Украины в европейские рынки.

Разведка Словакии обнаружила операцию по дестабилизации страны - детали засекречены21.01.25, 16:00 • 26705 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы