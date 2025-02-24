Словаччина закликає до мирних переговорів за участю України та ЄС

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Петер Кмец наголосив на важливості залучення України та Європейського Союзу до майбутніх мирних переговорів, що стали актуальними після змін у підходах Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що якість результату переговорів визначатиме безпеку України та Європи у майбутньому. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"Минулий тиждень показав на зміну підходу Сполучених Штатів і це підкреслило необхідність змінити наш підхід, який так детально обговорювався на цьому форумі. Нова адміністрація зробила кроки початку процесу, який може призвести до мирних перемовин. Але Україна та Європейський Союз мають бути за цим столом. Якість результату буде визначати українську та європейську безпеку у майбутньому",—зазначив Кмец.

"Словаччина хоче, щоб були мирні переговори, мирне рішення, щоб Україна втримала свій суверенітет та незалежність відповідно до міжнародного порядку та законодавства. Враховуючи все це ми підтримуємо усі зусилля, що призведуть до справедливого та тривалого миру, який є засадою для миру у майбутньому. Міцні гарантії безпеки це і є основа цього рішення. Але майбутні дії сполучених штатів Америки стосовно гарантій безпеки для України є дуже важливими. Європа також має брати відповідальність за Україну але дуже важливо, щоб Америка підтримувала це", - додав віцепрем’єр-міністр Словаччини.

Крім того, він наголосив, що Словаччина продовжує підтримувати вступ України до Європейського Союзу та активно працює над поліпшенням транскордонної інфраструктури, включаючи дороги, електромережі та залізничні шляхи, для сприяння інтеграції України до європейських ринків.

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