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15 березня, 19:03 • 124506 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Словаччина закликає до мирних переговорів за участю України та ЄС

Словаччина закликає до мирних переговорів за участю України та ЄС

Київ • УНН

 • 22752 перегляди

Віцепрем'єр Словаччини Петер Кмец заявив про необхідність залучення України та ЄС до мирних переговорів після зміни підходу США. Словаччина підтримує суверенітет України та її євроінтеграцію.

Віцепрем’єр-міністр Словаччини Петер Кмец наголосив на важливості залучення України та Європейського Союзу до майбутніх мирних переговорів, що стали актуальними після змін у підходах Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що якість результату переговорів визначатиме безпеку України та Європи у майбутньому. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Минулий тиждень показав на зміну підходу Сполучених Штатів і це підкреслило необхідність змінити наш підхід, який так детально обговорювався на цьому форумі. Нова адміністрація зробила кроки початку процесу, який може призвести до мирних перемовин. Але Україна та Європейський Союз мають бути за цим столом. Якість результату буде визначати українську та європейську безпеку у майбутньому",—зазначив Кмец.

"Словаччина хоче, щоб були мирні переговори, мирне рішення, щоб Україна втримала свій суверенітет та незалежність відповідно до міжнародного порядку та законодавства. Враховуючи все це ми підтримуємо усі зусилля, що призведуть до справедливого та тривалого миру, який є засадою для миру у майбутньому. Міцні гарантії безпеки це і є основа цього рішення. Але майбутні дії сполучених штатів Америки стосовно гарантій безпеки для України є дуже важливими. Європа також має брати відповідальність за Україну але дуже важливо, щоб Америка підтримувала це", - додав віцепрем’єр-міністр Словаччини. 

Крім того, він наголосив, що Словаччина продовжує підтримувати вступ України до Європейського Союзу та активно працює над поліпшенням транскордонної інфраструктури, включаючи дороги, електромережі та залізничні шляхи, для сприяння інтеграції України до європейських ринків.

Розвідка Словаччини виявила операцію з дестабілізації країни - деталі засекречені21.01.25, 16:00 • 26816 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
slovachchynaСловаччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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