Словакия предлагает площадку для переговоров рф и Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил о готовности страны способствовать мирному процессу между рф и Украиной. Также Путин не исключает возможность проведения переговоров на территории Словакии.
Словацкая дипломатия готова активно способствовать мирному процессу между Россией и Украиной. Об этом заявил в четверг словацкий министр иностранных дел и европейских дел Юрай Бланар, передает УНН со ссылкой на TASR.
Детали
Комментируя сообщения СМИ о том, что российский диктатор Путин не исключает возможности проведения переговоров между РФ и Украиной на территории Словакии, в Братиславе заявили, что готовы активно содействовать мирному процессу.
Словакия последовательно выступает за мирные решения, и мы поддерживаем все мирные инициативы. Именно поэтому в этом году я также присутствовал на мирном саммите в Швейцарии, где все участники согласились с тем, за что выступает наше правительство, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, включая Россию
Напомним,
Премьер Словакии Фицо предложил россии провести переговоры с Украиной на территории своей страны. путин заявил, что рф не против такого предложения.
путин отказался от предложения отложить членство Украины в НАТО на 10 лет как условие прекращения войны.
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