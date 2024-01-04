Словакия передает Украине гуманитарную помощь на более 203 тысяч евро
Киев • УНН
Словакия приняла решение предоставить Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро.
Словакия решила передать Украине зимнюю гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Словакии, передает УНН.
На основании просьбы Украины о гуманитарной помощи, а также призыва Европейской комиссии к государствам-членам проявить солидарность с гражданским населением, пострадавшим от военного конфликта, Словацкая Республика предоставит Украине гуманитарную помощь на общую сумму 203 492 евро
Отмечается, что вес гуманитарной помощи составит 21 тонну и будет содержать
- электрогенераторы, обогреватели, одежда и наборы первой помощи из запасов Штаба экуменической пастырской службы в Вооруженных силах Словацкой Республики,
- продукты питания, бутилированную воду и одежду из запасов Министерства внутренних дел Словакии.
Получателями помощи станут Министерство здравоохранения Украины, Министерство внутренних дел Украины, областное предприятие Донецктеплокоммунэнерго и городской совет города Покровск Донецкой области.
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Словакия передает Украине гуманитарную помощь на более 203 тысяч евро
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