Словакия передает Украине гуманитарную помощь на более 203 тысяч евро

Зеленский и Мелони обсудили совместное производство оружия

Зеленский и Мелони обсудили совместное производство вооружений и оборонное сотрудничество для укрепления не только своих стран, но и европейской безопасности. Они также обсудили подготовку к встрече, посвященной мирным усилиям Украины.