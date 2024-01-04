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Словаччина передає Україні гуманітарну допомогу на понад 203 тисячі євро

Словаччина передає Україні гуманітарну допомогу на понад 203 тисячі євро

Київ • УНН

 • 32269 перегляди

Словаччина ухвалила рішення надати Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро.

Словаччина вирішила передати Україні зимову гуманітарну допомогу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Словаччини, передає УНН.

На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від воєнного конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро

йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вага гуманітарної допомоги становитиме 21 тонну і міститиме

  • електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у Збройних силах Словацької Республіки,
  • продукти харчування, бутильовану воду та одяг із запасів Міністерства внутрішніх справ Словаччини.

Одержувачами допомоги стануть Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство Донецьктеплокомуненерго та міська рада міста Покровськ Донецької області.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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