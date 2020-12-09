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Словакия снизила на 60% заболеваемость COVID-19 с помощью массового тестирования

Словакия снизила на 60% заболеваемость COVID-19 с помощью массового тестирования

Киев  •  УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Массовое тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 снизило уровень заражения в Словакии примерно на 60% за одну неделю, утверждают британские исследователи. Об этом пишет издание The Guardian, сообщает УНН.

Так, Словакия гарантировала широкое распространение тестов на антиген, требуя от работодателей не позволять людям работать без сертификата, подтверждающего, что у них есть отрицательный тест на COVID-19. Каждый, кто получил положительный результат, должен был находиться на карантине со своей семьей. При этом, за 10 дней изоляции они получили полную зарплату.

Отрицательный результат теста позволил жителям Словакии работать, но не позволил посещать родных людей в домах престарелых или возвращаться студентам домой на каникулы. Тестирование в стране проводилось не для того, чтобы уменьшить карантин, а исключительно для выявления зараженных COVID-19 и их дальнейшей изоляции.

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что успех был достигнут с помощью сочетания массового тестирования с социальными ограничениями.

"В Словакии мы видим убедительные доказательства того, что изоляция и массовое тестирование привели к очень значительному уменьшению числа заражений COVID-19", - рассказал научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше.

Он также отметил, что именно благодаря таким мероприятиям в Словакии удалось избежать 4-5-недельного локдауна.

Напомним, что с помощью новых украинских тестов DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можно делать до 1 миллиона тестов в день. А ждать результатов пациентам необходимо всего лишь 2 часа 30 минут. При стоимости всего 47 гривен ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген становится эффективным противоэпидемическим инструментом для широкого охвата населения тестированием.

Также напомним, что согласно результатам опроса группы "Рейтинг", 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с COVID-19.

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