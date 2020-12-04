Масове тестування та ізоляцію хворих на COVID-19 підтримують 79% українців - опитування

“79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із коронавірусом. Протилежної думки – 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять – 19%”, - йдеться у результатах опитування.

Зазначається, що опитування було проведене 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старшого. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. У опитуванні взяли участь 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України працює над проектом масового тестування населення на коронавірусну хворобу COVID-19.

Масове тестування в Україні стало можливим, бо вчені розробили новий тест на COVID-19.