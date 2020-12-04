Массовое тестирование и изоляцию больных COVID-19 поддерживают 79% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Согласно результатам опроса, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
"79% опрошенных поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средства борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения - 17%. В эффективность такого мероприятия верят 73%, не верят - 19%", - говорится в результатах опроса.
Отмечается, что опрос был проведен 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В опросе приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины работает над проектом массового тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19.
Массовое тестирование в Украине стало возможным, потому что ученые разработали новый тест на COVID-19.