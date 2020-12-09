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Словаччина знизила на 60% захворюваність на COVID-19 за допомогою масового тестування

Словаччина знизила на 60% захворюваність на COVID-19 за допомогою масового тестування

Київ • УНН

 • 10485 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Масове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 знизило рівень зараження у Словаччині приблизно на 60% за один тиждень, стверджують британські дослідники. Про це пише видання The Guardian, повідомляє УНН.

Так, Словаччина гарантувала широке розповсюдження тестів на антиген, вимагаючи від роботодавців не дозволяти людям працювати без сертифікату, який підтверджує, що у них негативний тест на COVID-19. Кожен, хто отримав позитивний результат, повинен був перебувати на карантині зі своєю сім’єю. При цьому, за 10 днів ізоляції вони отримали повну зарплату.

Негативний результат тесту дозволив жителям Словаччини працювати, але не дозволив відвідувати рідних людей у будинках для людей похилого віку чи повертатись студентам додому на канікули. Тестування у країні проводилося не для того, щоб зменшити карантинні обмеження, а виключно для виявлення заражених COVID-19 та їх подальшої ізоляції.

Дослідники з Лондонської школи гігієни та тропічної медицини вважають, що успіху було досягнуто за допомогою поєднання масового тестування із соціальними обмеженнями.

"У Словаччині ми бачимо переконливі докази того, що ізоляція та масове тестування привели до дуже значного зменшення числа заражень COVID-19", - розповів науковий співробітник Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Штефан Флаше.

Він також наголосив, що саме завдяки таким заходам у Словаччині вдалось уникнули 4-5-тижневого локдауну.

Нагадаємо, що за допомогою нових українських тестів DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можна робити до 1 мільйона тестів на день. А очікувати на результати пацієнтам необхідно всього лише 2 години 30 хвилин. При вартості лише 47 гривень ІФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген стає ефективним протиепідемічним інструментом для широкого охоплення населення тестуванням.

Також нагадаємо, що згідно з результатами опитування групи "Рейтинг", 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із COVID-19.

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