Словакия одобрила новый пакет военной помощи Украине: что он будет включать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Словакия одобрила новый пакет военной помощи Украине, куда войдет система разминирования. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Словакия одобрила новый пакет военной помощи Украине, куда, в частности, войдет система разминирования. Также планируется передать около 300 генераторов", - написал Шмыгаль.
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Премьер Украины за весомую поддержку лично во время встречи с делегацией министров словацкого правительства: министром иностранных дел Растиславом Качером, министром обороны Ярославом Надей и министром экономики Карелом Гирманом.
"Обсудили наши потребности в энергетическом оборудовании. Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными ЗАЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу устойчивость в прохождении зимы", - написал Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС.
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