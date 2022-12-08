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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Словаччина планує виробляти боєприпаси для України

Словаччина планує виробляти боєприпаси для України

Київ • УНН

 • 810134 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Словаччина зробить все можливе, аби центр з технічного обслуговування техніки, наданої Україні Заходом, запрацював якомога швидше. Крім того, країна працює над запуском виробництва боєприпасів, необхідних Україні. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою повідомив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качера, передає УНН.

Цитата

«Центр – це один з пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якомога швидше. Але ми ще й говоримо як запустити наші виробничі потужності і виробляти боєприпаси необхідних калібрів, 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності і запустити їх – це найперший наш пріоритет» – повідомив Качера.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.

Українські Національні Новини

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