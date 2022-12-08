Словаччина планує виробляти боєприпаси для України

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«Центр – це один з пріоритетів. Ми зробимо все, щоб він запрацював якомога швидше. Але ми ще й говоримо як запустити наші виробничі потужності і виробляти боєприпаси необхідних калібрів, 120 мм, 155 мм. Ми маємо ці потужності і запустити їх – це найперший наш пріоритет» – повідомив Качера.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.