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Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту переданого Україні озброєння

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту переданого Україні озброєння

Київ • УНН

 • 344724 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми досягли згоди, і робота може розпочатися негайно, щоб все обладнання, яке було доправлено (в Україну – ред.), можна було відремонтувати після виходу з бою", – сказала міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт журналістам.

Нагадаємо

Німеччина у межах нового пакету військової допомоги Україні передала партію ракет до системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Також до нього увійшли бронемашини Dingo.

Раніше повідомляли, що Німеччина оголосила про постачання Україні першої із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM.

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