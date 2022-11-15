Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданного Украине вооружения

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"Мы достигли согласия, и работа может начаться немедленно, чтобы все доставленное оборудование (в Украину – ред.) можно было отремонтировать после выхода из боя", – сказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт журналистам.

Напомним

Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала партию ракет к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Также в него вошли бронемашины Dingo.

Ранее сообщали, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем ПВО IRIS-T SLM.