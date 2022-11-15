Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданного Украине вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания для ремонта оружия, которое передают в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы достигли согласия, и работа может начаться немедленно, чтобы все доставленное оборудование (в Украину – ред.) можно было отремонтировать после выхода из боя", – сказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт журналистам.
Напомним
Германия в рамках нового пакета военной помощи Украине передала партию ракет к системе противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Также в него вошли бронемашины Dingo.
Ранее сообщали, что Германия объявила о поставках Украине первой из четырех систем ПВО IRIS-T SLM.