Словакия планирует производить боеприпасы для Украины

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«Центр – это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно скорее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров, 120 мм, 155 мм. Мы имеем эти мощности и запустить их – это первый наш приоритет», – сообщил Качера.

Напомним

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания по ремонту оружия, которое передают в Украину.