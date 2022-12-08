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Словакия планирует производить боеприпасы для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Словакия сделает все возможное, чтобы центр по техническому обслуживанию техники, предоставленной Украине Западом, заработал как можно скорее. Кроме того, страна работает над запуском производства боеприпасов, необходимых Украине. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качера, передает УНН.

Цитата

«Центр – это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно скорее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров, 120 мм, 155 мм. Мы имеем эти мощности и запустить их – это первый наш приоритет», – сообщил Качера.

Напомним

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания по ремонту оружия, которое передают в Украину.

Украинские Национальные Новости

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