Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що він включатиме
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди, зокрема, увійде система розмінування. Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди, зокрема, увійде система розмінування. Також планують передати близько 300 генераторів", - написав Шмигаль.
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Прем'єр України за вагому підтримку особисто під час зустрічі з делегацією міністрів словацького уряду: Міністром закордонних справ Растіславом Качером, Міністром оборони Ярославом Надєм та Міністром економіки Карелом Гірманом.
"Обговорили наші потреби в енергетичному обладнанні. Через російські обстріли майже половина теплової генерації України пошкоджена або знищена. Залишаються окупованими ЗАЕС, Каховська ГЕС. Тому підтримка Словаччини зміцнює нашу стійкість у проходженні зими", - написав Шмигаль.
Крім того, за його словами, міністри уряду Словаччини підтвердили свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у ЄС.
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