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Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що він включатиме

Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні: що він включатиме

Київ • УНН

 • 1038612 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди, зокрема, увійде система розмінування. Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Словаччина схвалила новий пакет військової допомоги Україні, куди, зокрема, увійде система розмінування. Також планують передати близько 300 генераторів", - написав Шмигаль.

Додамо

Прем'єр України за вагому підтримку особисто під час зустрічі з делегацією міністрів словацького уряду: Міністром закордонних справ Растіславом Качером, Міністром оборони Ярославом Надєм та Міністром економіки Карелом Гірманом.

"Обговорили наші потреби в енергетичному обладнанні. Через російські обстріли майже половина теплової генерації України пошкоджена або знищена. Залишаються окупованими ЗАЕС, Каховська ГЕС. Тому підтримка Словаччини зміцнює нашу стійкість у проходженні зими", - написав Шмигаль.

Крім того, за його словами, міністри уряду Словаччини підтвердили свій намір допомагати Україні зі зброєю, фінансами, санкціями та членством у ЄС. 

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