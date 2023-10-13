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Словакия продлила ограничения на границе с Венгрией

Словакия продлила ограничения на границе с Венгрией

Киев • УНН

 • 455054 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Польша продлила контроль на границе со Словакией до 2 ноября, поскольку фиксирует большой приток иностранцев, въезжающих через словацкую границу. Об этом в эфире Польского радио сказал глава Министерства внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, пишет УНН.

Детали

По данным пограничной службы, с 4 октября, когда был введен контроль, было проверено 85 тысяч человек. При этом задержаны 156 иностранцев, которые пытались незаконно попасть в Польшу.

В целом с начала года на словацком участке было задержано 1814 иммигрантов, хотя еще год назад таких людей было только 17.

Польские пограничники связывают это с тем, что была полностью перекрыта польско-белорусская граница, которая ранее часто использовалась иностранцами для незаконной миграции.

Цитата

«Временный контроль продлен до 2 ноября. Это соответствует Шенгенскому кодексу. Такова процедура. Сегодня мы также сообщим Еврокомиссии, что мы переходим на второй этап и продолжаем временный контроль. Есть хорошие результаты, есть четкие эффекты. Маршрутов нелегальной миграции через Польшу не будет», – сообщил Каминский.

Чешское правительство также продлило усиленный контроль на границе со Словакией еще на 20 дней - до 2 ноября.

«За время действия усиленного пограничного контроля полиция Чехии проверила 43 749 человек и выявила 283 нелегальных мигранта. Кроме того, на границе также задержали 12 контрабандистов, которым объявили обвинения. Чтобы не создавать стимула для миграционных потоков, Чехия продолжила охрану границы, что соответствует аналогичным шагам соседних стран», - сказал глава чешского МИД Вит Ракушан.

Дополнительно

Правительство Словакии продлило временный пограничный контроль на словацко-венгерской границе на три недели до 3 ноября. Такое решение принял на заседании в среду кабинет временного премьер-министра Лайоша Одора.

Временный пограничный контроль с Венгрией действует с 5 октября. Он обоснован необходимостью пресечь нелегальную миграцию. По данным Министерства внутренних дел Словакии, количество нелегальных мигрантов, прибывающих в страну транзитным маршрутом через Западные Балканы, начало заметно увеличиваться в августе прошлого года. По данным министерства, в этом году в страну прибыло почти 40 тысяч нелегальных мигрантов, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним

С 4 октября Чехия, Польша и Австрия ввели временный пограничный контроль со Словакией, для того, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов.

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