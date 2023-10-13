Словаччина продовжила обмеження на кордоні з Угорщиною

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За даними прикордонної служби, з 4 жовтня, коли було запроваджено контроль, було перевірено 85 тисяч осіб. При цьому затримано 156 іноземців, які намагалися незаконно потрапити до Польщі.

В цілому з початку року на словацькій ділянці було затримано 1814 іммігрантів, хоча ще рік тому таких людей було тільки 17.

Польські прикордонники пов’язують це з тим, що було повністю перекрито польсько-білоруський кордон, який раніше часто використовувався іноземцями для незаконної міграції.

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«Тимчасовий контроль продовжено до 2 листопада. Це відповідає Шенгенському кодексу. Така процедура. Сьогодні ми також повідомимо Єврокомісію, що ми переходимо на другий етап і продовжуємо тимчасовий контроль. Є хороші результати, є чіткі ефекти. Маршрутів нелегальної міграції через Польщу не буде», – повідомив Камінський.

Чеський уряд також продовжив посилений контроль на кордоні зі Словаччиною ще на 20 днів - до 2 листопада.

«За час дії посиленого прикордонного контролю поліція Чехії перевірила 43 749 осіб і виявила 283 нелегальних мігрантів. Крім того, на кордоні також затримали 12 контрабандистів, яким оголосили звинувачення. Щоб не створювати стимулу для міграційних потоків, Чехія продовжила охорону кордону, що відповідає аналогічним крокам сусідніх країн», - сказав глава чеського МЗС Віт Ракушан.

Додатково

Уряд Словаччини продовжив тимчасовий прикордонний контроль на словацько-угорському кордоні на три тижні до 3 листопада. Таке рішення ухвалив на засіданні в середу кабінет тимчасового прем'єр-міністра Лайоша Одора.

Тимчасовий прикордонний контроль з Угорщиною діє з 5 жовтня. Він обґрунтований необхідністю припинити нелегальну міграцію. За даними Міністерства внутрішніх справ Словаччини, кількість нелегальних мігрантів, які прибувають у країну транзитним маршрутом через Західні Балкани, почала помітно збільшуватися в серпні минулого року. За даними міністерства, цього року в країну прибуло майже 40 тисяч нелегальних мігрантів, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо

З 4 жовтня Чехія, Польща і Австрія запровадили тимчасовий прикордонний контроль зі Словаччиною, для того, щоб припинити потік нелегальних мігрантів.

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