Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana 2

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"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 передана украинским вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", – написал Надь.

Напомним

9 октября Словакия передала Украине еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания для ремонта оружия, которое передают в Украину.