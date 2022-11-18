Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana 2
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина получила от Словакии уже седьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает УНН.
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"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 передана украинским вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", – написал Надь.
Напомним
9 октября Словакия передала Украине еще две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Берлин создаст в Словакии центр технического обслуживания для ремонта оружия, которое передают в Украину.