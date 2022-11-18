Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Україна отримала від Словаччини вже сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає УНН.
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"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 передана українським збройним силам і готова захищати невинні життя", – написав Надь.
Нагадаємо
9 жовтня Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.