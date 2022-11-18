Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana 2

Цитата

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 передана ​​українським збройним силам і готова захищати невинні життя", – написав Надь.

Нагадаємо

9 жовтня Словаччина передала Україні ще дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Берлін створить у Словаччині центр технічного обслуговування для ремонту зброї, яку передають в Україну.