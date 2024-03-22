Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой
Агента российской военной разведки, который действовал в Житомирской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, в том числе за отслеживание мест дислокации и передвижения ВСУ.
Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП
9 украинских детей, в том числе 4 воспитанников детских домов в возрасте от 3 до 10 лет и 12-летняя девочка, были возвращены из России, куда их силой вывезли и сказали, что Украины не существует.
Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления
российские оккупанты агрессивно вербуют украинских детей с оккупированных территорий в свои репрессивные академии, обещая бесплатное образование и распределение по всей России, проводя политику геноцида и воспитывая лояльных к режиму "янычар".
Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ
Украинское правительство одобрило создание Центра авиации Службы безопасности Украины для выполнения задач, связанных с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и борьбой с терроризмом, особенно в районах боевых действий.
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Украина рассматривает возможность введения специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и алмазы, после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные агрессором, но никаких конкретных решений еще не принято, поскольку сейчас основное внимание сосредоточено на захвате российских суверенных активов, золота и валютных резервов.
Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА
Электроснабжение восстановлено для большинства жителей Днепропетровской области после российского ракетного обстрела в ночь на 22 марта.
Атака рф по объектам энергетики: дефицита мощностей нет
Несмотря на российские атаки на энергетические объекты, в энергосистеме Украины нет дефицита мощностей, и электроснабжение будет восстановлено для всех домохозяйств в течение суток.
Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин
Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении ставок акцизного налога на топливо и алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС, с ожидаемыми дополнительными поступлениями 1,6 млрд грн в месяц от продажи топлива и 4,5 млн грн в месяц от продажи промежуточных продуктов в 2024 году, направленными на поддержку сектора безопасности и обороны страны.
Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов
Киев окажет помощь Харькову и Запорожью - городам, которые больше всего пострадали от массированного российского ракетного удара 22 марта.
Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине
Германия и Франция позволили производителю танков KNDS основать местную дочернюю компанию в Украине для производства запасных частей и обучения местных рабочих.