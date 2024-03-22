"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  31260 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  76553 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  128445 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  134549 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  192773 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125858 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137684 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130020 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142716 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145655 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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21 марта 2024, 11:56  •  192773 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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18 марта 2024, 18:47  •  324390 просмотра

"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Агента российской военной разведки, который действовал в Житомирской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, в том числе за отслеживание мест дислокации и передвижения ВСУ.

Война •   •  8890 просмотра
"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

9 украинских детей, в том числе 4 воспитанников детских домов в возрасте от 3 до 10 лет и 12-летняя девочка, были возвращены из России, куда их силой вывезли и сказали, что Украины не существует.

Общество •   •  7901 просмотра
Украине удалось вернуть домой еще девять детей - ОП

Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

российские оккупанты агрессивно вербуют украинских детей с оккупированных территорий в свои репрессивные академии, обещая бесплатное образование и распределение по всей России, проводя политику геноцида и воспитывая лояльных к режиму "янычар".

Война •   •  8593 просмотра
Враг набирает сирот с оккупированных территорий на обучение в академии "следственного комитета" - Центр нацсопротивления

Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Украинское правительство одобрило создание Центра авиации Службы безопасности Украины для выполнения задач, связанных с защитой национальной безопасности, территориальной целостности и борьбой с терроризмом, особенно в районах боевых действий.

Война •   •  10235 просмотра
Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Украина рассматривает возможность введения специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и алмазы, после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные агрессором, но никаких конкретных решений еще не принято, поскольку сейчас основное внимание сосредоточено на захвате российских суверенных активов, золота и валютных резервов.

Война •   •  31260 просмотра
Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА

Электроснабжение восстановлено для большинства жителей Днепропетровской области после российского ракетного обстрела в ночь на 22 марта.

Общество •   •  8594 просмотра
Энергетики вернули свет для большинства жителей Днепропетровщины, полностью восстановлено водоснабжение - ОВА

Атака рф по объектам энергетики: дефицита мощностей нет

Несмотря на российские атаки на энергетические объекты, в энергосистеме Украины нет дефицита мощностей, и электроснабжение будет восстановлено для всех домохозяйств в течение суток.

Общество •   •  8961 просмотра
Атака рф по объектам энергетики: дефицита мощностей нет

Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин

Правительство одобрило законопроект о постепенном повышении ставок акцизного налога на топливо и алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС, с ожидаемыми дополнительными поступлениями 1,6 млрд грн в месяц от продажи топлива и 4,5 млн грн в месяц от продажи промежуточных продуктов в 2024 году, направленными на поддержку сектора безопасности и обороны страны.

Экономика •   •  10248 просмотра
Правительство одобрило постепенное повышение акцизов на топливо и некоторые алкогольные напитки до минимальных уровней ЕС - Минфин

Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов

Киев окажет помощь Харькову и Запорожью - городам, которые больше всего пострадали от массированного российского ракетного удара 22 марта.

Война •   •  10881 просмотра
Киев окажет помощь Харькову и Запорожью, пострадавшим от российских ракетных ударов

Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине

Германия и Франция позволили производителю танков KNDS основать местную дочернюю компанию в Украине для производства запасных частей и обучения местных рабочих.

Война •   •  9175 просмотра
Франция и Германия разрешила производителю танков KNDS создать местный филиал в Украине