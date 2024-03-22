"Сливал" локации оборонных заводов на Житомирщине: предатель, работавший на рф получил 15 лет за решеткой

Агент военной разведки рф, который действовал в Житомирской области получил 15 лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина на начале полномасштабного вторжения рф злоумышленник отслеживал места базирования и перемещения Сил обороны, которые были привлечены к защите столицы.

Также он передал агрессору геолокации нескольких предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

При обыске в квартире злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

По материалам Службы безопасности суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Расследование проводили сотрудники СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. - резюмировали в СБУ.

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Дополнение

Правоохранители добавляют, что поймать предателя удалось в июле 2022 года в результате многоэтапной спецоперации на территории области.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался бывший работник одного из местных оборонных заводов.

Во время боев за Киев его дистанционно завербовал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Привлекли к сотрудничеству через запрещенную соцсеть "ВКонтакте", где предатель публиковал свои антиукраинские комментарии.

Напомним,

Информатор фсб рф, который шпионил за Вооруженными силами Украины, наблюдая за их позициями со своей дачи вблизи линии фронта, был приговорен к 9 годам заключения.