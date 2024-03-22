В Киеве будут судить коллаборанта, который стал чиновником "минюста днр"

В Киеве будут судить коллаборанта из Донецкой области, который добровольно занял должность руководителя "государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции днр". Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего уроженца Донецкой области по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины). Обвинительный акт направлен в Голосеевский районный суд города Киева - резюмировали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый, после оккупации отдельных территорий Донецкой области, в марте 2022 года согласился на сотрудничество с оккупационной администрацией и добровольно занял должность руководителя в незаконно созданном органе власти на оккупированной территории - "государственной службе исполнения наказаний министерства юстиции днр".

Теперь мужчине грозит до 10 лет заключения.

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Дополнение

Отмечается, что за время пребывания в должности "чиновник" активно способствовал деятельности оккупационных органов власти, наладил взаимодействие с оккупационными СМИ и использовал их для освещения деятельности оккупационной администрации.

"Чиновник" участвовал в пропагандистских акциях в поддержку оккупационной власти с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества как о законности собственных действий, так и о легитимности создания так называемых "государственных органов".

Также обвиняемый активно способствовал оккупационной администрации в организации работы незаконно созданных "правоохранительных органов".

Напомним

Информатор фсб рф, который шпионил за Вооруженными силами Украины, наблюдая за их позициями со своей дачи вблизи линии фронта, был приговорен к 9 годам заключения.