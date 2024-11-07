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Слив документов пограничной службы рф: найдены свидетельства вероятных визитов в россию во время войны украинских чиновников

Слив документов пограничной службы рф: найдены свидетельства вероятных визитов в россию во время войны украинских чиновников

Киев  •  УНН

14:16 • 7122 просмотра

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Слитые документы фсб рф раскрыли многочисленные визиты украинских чиновников в россию после 2014 года. Среди них - Смирнов, Костин, Васьков.

Ряд украинских уже экс-чиновников за годы войны, вероятно, посещали рф и не один раз. По крайней мере такую информацию содержат слитые в сеть скан-копии документов пограничной службы фсб рф, передает УНН.

Как следует из информации в этих документах, то наибольшее количество раз в рф после начала войны в 2014 году ездил Андрей Смирнов, экс-заместитель председателя Офиса президента Украины, которого сейчас НАБУ подозревает в незаконном обогащении. В документах указано лицо, ФИО и дата рождения которого совпадает с данными Смирнова, и это лицо с момента начала войны на Донбассе и практически до момента полномасштабного вторжения рф посещало россию 22 раза.

Также в документах фигурирует Костин Андрей Евгеньевич с датой рождения, как у недавно уволенного генпрокурора. Это лицо после начала войны было в рф 11 раз. Последний раз буквально за две недели до президентских выборов - 19 марта 2019 года.

В слитых документах фигурирует также лицо с данными, соответствующими данным Юрия Васькова - бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины. Этот Васьков за время войны впервые наведался в рф в июне 2015 года, а после этого совершил еще 18 поездок в страну-агрессорку.

Добавим, что утечки из российских государственных баз данных происходили неоднократно.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
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