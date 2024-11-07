Слив документов пограничной службы рф: найдены свидетельства вероятных визитов в россию во время войны украинских чиновников
Киев • УНН
Слитые документы фсб рф раскрыли многочисленные визиты украинских чиновников в россию после 2014 года. Среди них - Смирнов, Костин, Васьков.
Ряд украинских уже экс-чиновников за годы войны, вероятно, посещали рф и не один раз. По крайней мере такую информацию содержат слитые в сеть скан-копии документов пограничной службы фсб рф, передает УНН.
Как следует из информации в этих документах, то наибольшее количество раз в рф после начала войны в 2014 году ездил Андрей Смирнов, экс-заместитель председателя Офиса президента Украины, которого сейчас НАБУ подозревает в незаконном обогащении. В документах указано лицо, ФИО и дата рождения которого совпадает с данными Смирнова, и это лицо с момента начала войны на Донбассе и практически до момента полномасштабного вторжения рф посещало россию 22 раза.
Также в документах фигурирует Костин Андрей Евгеньевич с датой рождения, как у недавно уволенного генпрокурора. Это лицо после начала войны было в рф 11 раз. Последний раз буквально за две недели до президентских выборов - 19 марта 2019 года.
В слитых документах фигурирует также лицо с данными, соответствующими данным Юрия Васькова - бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины. Этот Васьков за время войны впервые наведался в рф в июне 2015 года, а после этого совершил еще 18 поездок в страну-агрессорку.
Добавим, что утечки из российских государственных баз данных происходили неоднократно.