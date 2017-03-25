Следствие уже установило убийцу Д.Вороненкова - А.Геращенко

"Следствие уже установило киллера, знает ситуацию его последних лет жизни, знает его мотивы. Почему он, собственно говоря, находился на территории Российской Федерации, затем пришел в Украину в феврале 2015 года, почему он пошел в Национальную Гвардию. Это все было выполнением задач российских спецслужб. Все эти годы с 2014 года он выполнял задание российских спецслужб", - сказал он.

Также, А.Геращенко добавил, что в настоящее время проводится расследование прокуратурой по факту, почему будучи в розыске не было дано поручение на задержание стрелка на границе.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний скончался в больнице .

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.