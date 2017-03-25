Следствие уже установило убийцу Д.Вороненкова - А.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На сегодня следствию уже известно много информации об убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом в эфире канала "112-Украина" сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.
"Следствие уже установило киллера, знает ситуацию его последних лет жизни, знает его мотивы. Почему он, собственно говоря, находился на территории Российской Федерации, затем пришел в Украину в феврале 2015 года, почему он пошел в Национальную Гвардию. Это все было выполнением задач российских спецслужб. Все эти годы с 2014 года он выполнял задание российских спецслужб", - сказал он.
Также, А.Геращенко добавил, что в настоящее время проводится расследование прокуратурой по факту, почему будучи в розыске не было дано поручение на задержание стрелка на границе.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний скончался в больнице .
В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.