Слідство вже встановило вбивцю Д.Вороненкова – А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На сьогодні слідству вже відомо багато інформації щодо вбивства екс-депутата Державної Думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Про це в ефірі каналу “112-Україна” повідомив народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
"Слідство вже встановило кілера, знає ситуацію його останніх років життя, знає його мотиви. Чому він, власне кажучи, перебував на території Російської Федерації, потім прийшов в Україну в лютому 2015 року, чому він пішов у Національну Гвардію. Це все було виконанням завдань російських спецслужб. Всі ці роки з 2014 року він виконував завдання російських спецслужб", - сказав він.
Також, А.Геращенко додав, що наразі проводиться розслідування прокуратурою за фактом того, чому будучи в розшуку не було дано доручення на затримання стрілка на кордоні.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.