Следствие установило всех лиц по делу нападения на главу ВСП И.Бенедисюка - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины, которая расследует дело по факту нападения на главу Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, установила всех лиц, совершивших хулиганские действия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, - препятствование его профессиональной деятельности как государственного деятеля", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что в ходе расследования будут проведены необходимые следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, которое произошло 17 марта текущего года у дома председателя Высшего совета правосудия.
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"Группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, осуществляется обзор видеокамер, которые находились в районе места происшествия", - сообщили в ведомстве.
По сообщению ГПУ, по результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия.
Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.
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