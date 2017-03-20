Следствие установило всех лиц по делу нападения на главу ВСП И.Бенедисюка - ГПУ

"Среди версий, которые проверяются органом досудебного расследования, - препятствование его профессиональной деятельности как государственного деятеля", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в ходе расследования будут проведены необходимые следственные (процессуальные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, которое произошло 17 марта текущего года у дома председателя Высшего совета правосудия.

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"Группа лиц в составе 13 человек следствием установлена. В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства они вызваны повестками к следователю военной прокуратуры Киевского гарнизона, назначены и проводятся экспертизы, следственные эксперименты, допрашиваются свидетели, осуществляется обзор видеокамер, которые находились в районе места происшествия", - сообщили в ведомстве.

По сообщению ГПУ, по результатам комплекса следственных и розыскных действий, а также собранных доказательств будет принято решение о квалификации действий нападавших и правомерности использования оружия.

Досудебное расследование находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП напали молодые люди в балаклавах.

Полиция открыла два уголовных производства из-за действий активистов возле дома председателя ВСП.