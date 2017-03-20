Слідство встановило всіх осіб у справі нападу на голову ВРП І.Бенедисюка - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Військова прокуратура Генеральної прокуратури України, яка розслідує справу за фактом нападу на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, встановила всіх осіб, які вчинили хуліганські дії, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
"Серед версій, які перевіряються органом досудового розслідування, – перешкоджання його професійній діяльності як державного діяча", - йдеться у повідомленні.
У ГПУ зазначили, що під час розслідування будуть проведені необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення всіх обставин події, яка мала місце 17 березня поточного року біля помешкання голови Вищої ради правосуддя.
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"Група осіб у складі 13 чоловік слідством встановлена. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства вони викликані повістками до слідчого військової прокуратури Київського гарнізону, призначені і проводяться експертизи, слідчі експерименти, допитуються свідки, здійснюється огляд відеокамер, що знаходились в районі місця події", - поінформували у відомстві.
За повідомленям ГПУ, за результатами комплексу слідчих та розшукових дій, а також зібраних доказів буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій нападників та правомірності використання зброї.
Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України.
Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.
Поліція відкрила два кримінальні провадження через дії активістів поблизу будинку голови ВРП.