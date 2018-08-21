Следствие получило "живую версию" в деле Шеремета - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета получило "очень живую версию" и активно его расследует. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"По делу Шеремета следствие получило очень серьезную одну ниточку, которая сдвинет дело вперед. Мы действительно получили одну очень "живую версию", следствие очень активно работает над этой версией, но расследование требует тишины. Больше сказать не могу", - сказал Луценко.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.
За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось.