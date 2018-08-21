Слідство отримало “живу версію” у справі Шеремета - Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета отримало “дуже живу версію” і активно її розслідує. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“У справі Шеремета слідство отримало дуже серйозну одну ниточку, яка зрушить справу вперед. Ми дійсно отримали одну дуже „живу версію“, слідство дуже активно працює над цією версією, але розслідування потребує тиші. Більше сказати не можу”, — сказав Луценко.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.
За два роки у справі вбивства журналіста Павла Шеремета було проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.