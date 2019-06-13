Следователю ГФС в Киеве подожгли авто

Происшествие произошло в Подольском районе столицы. Средь бела дня неустановленное лицо подожгло автомобиль Audi A6 сотрудника фискальной службы. В результате поджога огнем поврежден моторный отсек автомобиля.

Никто не пострадал.



Начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Устанавливаются мотивы совершения преступления.



Как сообщал УНН, правоохранители не исключают умышленный поджог авто с химикатами.