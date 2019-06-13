Слідчому ДФС у Києві підпалили авто
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Співробітнику слідчого відділу Головного управління Державно фіскальної служби у Києві підпалили автомобіль. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у Подільському районі столиці. Серед білого дня невстановлена особа підпалила автомобіль Audi A6 співробітника фіскальної служби. В результаті підпалу вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля.
Ніхто не постраждав.
Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна). Встановлюються мотиви скоєння злочину.
Як повідомляв УНН, правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами