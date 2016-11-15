Следователя полиции поймали на взятке в Киеве

Правоохранитель требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Его разоблачили после получения второй части оговоренной суммы.

Сейчас решается вопрос о сообщение работнику Нацполиции о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.