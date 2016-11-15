Следователя полиции поймали на взятке в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники прокуратуры Киева совместно с Нацполициею задержали во время получения 10 тыс. 400 гривен взятки следователя одного из районных управлений полиции Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Правоохранитель требовал от гражданина деньги за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Его разоблачили после получения второй части оговоренной суммы.
Сейчас решается вопрос о сообщение работнику Нацполиции о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.