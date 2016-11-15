Слідчого поліції спіймали на хабарі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники прокуратури Києва спільно з Нацполіцією затримали під час одержання 10 тисяч 400 гривень хабара слідчого одного з районних управлінь поліції Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Правоохоронець вимагав від громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Його викрили після одержання другої частини обумовленої суми.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення працівнику Нацполіції про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.