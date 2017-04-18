Следователя полиции в Одесской области задержали на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали на взятке следователя одного из райотделов полиции Одесской области.

"Правоохранители установили, что старший лейтенант требовал пятьсот долларов США с местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. Оперативники спецслужбы задержали следователя в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН 18 апреля, арктический циклон накроет Одесскую область.