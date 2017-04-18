Слідчого поліції на Одещині затримали на хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.

"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку. Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН 18 квітня, арктичний циклон накриє Одещину.