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Слідчого поліції на Одещині затримали на хабарі

Слідчого поліції на Одещині затримали на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Слідчого одного з районних відділів поліції Одеської області затримали у службовому кабінетів під час отримання 500 доларів хабаря за непритягнення місцевого мешканця до кримінальної відповідальності за крадіжку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.

"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку. Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН 18 квітня, арктичний циклон накриє Одещину.

 

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