Слідчого поліції на Одещині затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Слідчого одного з районних відділів поліції Одеської області затримали у службовому кабінетів під час отримання 500 доларів хабаря за непритягнення місцевого мешканця до кримінальної відповідальності за крадіжку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції затримали на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеської області.
"Правоохоронці встановили, що старший лейтенант вимагав п’ятсот доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку. Оперативники спецслужби затримали слідчого у службовому кабінеті під час отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНН 18 квітня, арктичний циклон накриє Одещину.