Следователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Россия передала нидерландским следователем по делу о катастрофе рейса MH17 на востоке Украины данные радиолокационного контроля в формате, которые не соответствует установленным международным стандартам. Об этом в субботу, 28 января, сообщил представитель прокуратуры Нидерландов в Амстердаме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров", - указано в сообщении.
По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление подходящей информации
Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 - вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в которой причиной крушения самолета была названа попадания в него ракеты серии 9М38 по установке "Бук", доставленной на территорию Украины с РФ.