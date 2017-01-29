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Слідчі у справі MH17 не можуть розшифрувати передані РФ знімки з радарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Росія передала нідерландським слідчим у справі про катастрофу рейсу MH17 на сході України дані радіолокаційного контролю у форматі, що не відповідає встановленим міжнародними стандартами. Про це в суботу, 28 січня, повідомив представник прокуратури Нідерландів в Амстердамі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Необхідні додаткові дані, щоб як слід зрозуміти, що зображено на знімках з радарів”, — вказано в повідомленні.

За відомостями видання De Telegraaf, російській стороні вже направлено запит на надання придатної інформації

Росія надала слідчим запитані ними дані в жовтні 2016 року — незабаром після того, як у вересні був опублікований проміжний звіт міжнародної слідчої групи, в якій причиною аварії літака було названо попадання в нього ракети серії 9М38 з установки “Бук”, доставленої на територію України з РФ.

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