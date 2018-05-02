Следователи вернули изъятое имущество Савченко

"Следователи, прокуроры вернули незаконно изъятую технику и печати (фонда, партии)", - сообщила Вера Савченко.

Напомним, 23 апреля Шевченковский районный суд Киева отказал следователю СБУ в аресте имущества, временно изъятого из благотворительного фонда народного депутата Надежды Савченко, которая по решению суда находится под стражей.

Как сообщал УНН, ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу народного депутата Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Информацию о продлении следствия подтвердила и помощница Савченко - Татьяна Проторченко.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.