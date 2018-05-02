Слідчі повернули вилучене майно Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Слідчі повернули вилучене майно з благодійного фонду народного депутата Надії Савченко. Про це у Facebook повідомила сестра Савченко Віра, передає УНН.
"Слідчі, прокурори повернули незаконно вилучену техніку та печатки (фонду, партії)", - повідомила Віра Савченко.
Нагадаємо, 23 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовив слідчому СБУ в арешті майна, тимчасово вилученого з благодійного фонду народного депутата Надії Савченко, яка за рішенням суду перебуває під вартою.
Як повідомляв УНН, раніше Віра Савченко повідомила, що слідство у справі народного депутата Надії Савченко продовжили на шість місяців. Інформацію про продовження слідства підтвердила і помічниця Савченко - Тетяна Проторченко.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.