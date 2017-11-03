Следователи ГПУ вчера допросили Каськива и вызвали на новый допрос - источник

"Допрос Каськива вчера все же состоялся", - сообщил собеседник агентства.

При этом в разговоре УНН отметили, что во время его допроса следователи вручили Каськива повестку на новый.

Собеседник не исключает, что допрос состоится в ближайшее время.

Еще в сентябре прошлого года в ГПУ сообщили, что ждут через каналы Интерпола официальное сообщение о задержании Каськива, который был в Панаме и пытался убежать в Кубу.

Однако, уже 10 сентября 2016 года панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. США и вышел на свободу в Панаме.

При этом Каськив обратился в Панаму за политическим убежищем. В октябре прошлого года, несмотря на просьбы Каськива о предоставлении политического убежища в Панаме, в ГПУ заявили, что возвращение экс-главы Госинвестпроекта в Украину может длиться до 9 месяцев.

В ночь на 1 ноября Каськива экстрадировали в Украину.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).