Слідчі ГПУ вчора допитали Каськіва і викликали на новий допит - джерело

"Допит Каськіва вчора все ж відбувся", - повідомив співрозмовник агентства.

При цьому в розмові УНН зазначили, що під час його допиту слідчі вручили В.Каськіву повістку на новий.

Співрозмовник не виключає, що допит відбудеться найближчим часом.

Ще у вересні минулого року у ГПУ повідомили, що чекають через канали Інтерполу офіційне повідомлення про затримання В.Каськіва, який був у Панамі і намагався втекти до Куби.

Однак, уже 10 вересня 2016 року панамський суд обрав В.Каськіву запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.

При цьому В.Каськів звернувся до Панами за політичним притулком. У жовтні минулого року, зважаючи на прохання В.Каськіва про надання політичного притулку в Панамі, у ГПУ заявили, що повернення екс-голови Держінвестпроекту в Україну може тривати до 9 місяців.

У ніч на 1 листопада В.Каськіва екстрадували до України.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).