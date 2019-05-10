Следственные эксперименты на Институтской до сих пор продолжаются - ГПУ

"Следователи делают их (эксперименты - ред.), исходя из необходимости, из заявленных ходатайств, в том числе, адвокатов потерпевших, которые постоянно дополнительно поступают, поэтому не можем говорить о каких-то сроках, хотя, конечно, они есть у следователя, исходя из того, что он для себя планирует", - отметил Горбатюк.



По его словам, следователи проверяют на месте обстоятельства того или иного убийства или огнестрельного ранения.

При этом он добавил, что эксперименты продолжаются, и о завершении говорить рано.



"Они уже раз 10 должны быть завершены, я об этом говорил, и мне потом вменяют в вину, что я ставлю сроки, и они потом не выполняются", - подчеркнул руководитель Управления.



Напомним, в конце марта в Управление специальных расследований Генпрокуратуры поступили дополнительные ходатайства от потерпевших на проведение следственных экспериментов на улице Институтской.



По словам директора ГБР Романа Трубы, Управление спецрасследований Генпрокуратуры имеет право расследовать "дело Майдана" до ноября 2020.