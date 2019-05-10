Слідчі експерименти на Інститутській досі тривають – ГПУ

"Слідчі роблять їх (експерименти – ред.), виходячи з необхідності, із заявлених клопотань, в тому числі, адвокатів потерпілих, які постійно додатково надходять, тому не можемо казати про жодні строки, хоча, звичайно, вони є у слідчого, виходячи з того, що він для себе планує", - зазначив Горбатюк.



За його словами, слідчі перевіряють на місці обставини того чи іншого вбивства чи вогнепального поранення.

При цьому він додав, що експерименти тривають, і про завершення говорити зарано.



"Вони вже разів 10 мали бути завершені, я про це казав, і мені потім ставлять за провину, що я ставлю строки, і вони потім не виконуються", - наголосив керівник Управління.



Нагадаємо, наприкінці березня до Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури надійшли додаткові клопотання від потерпілих на проведення слідчих експериментів на вулиці Інститутській.



За словами директора ДБР Романа Труби, Управління спецрозслідувань Генпрокуратури має право розслідувати "справи Майдану" до листопада 2020 року.