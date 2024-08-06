Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Киев • УНН
Эдуард Багиров считает, что следствие должно установить, было ли затягивание продажи яхты медведчука служебной халатностью руководителя АРМА. Он призывает правоохранительные органы начать производство по этому делу.
Следствие должно установить, было ли затягивание продажи яхты экс-депутата-предателя виктора медведчука со стороны руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы служебной халатностью. В случае наличия доказательств ее вины, Дума должна понести уголовную ответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.
Когда на балансе или под оперативным контролем есть имущество, другие активы, и когда случаются такие случаи (как с затягиванием продажи яхты медведчука - ред.) то обычно возникает у каждого человека, как и у меня вопрос: почему они не могли за полгода разработать законопроект, который можно было бы принять ВР и согласно законам действовать по продаже арестованных активов за рубежом? То есть у меня возникает мысль, что здесь есть как минимум служебная халатность. И к сожалению АРМА не до конца выполняет свою главную функцию. Я надеюсь, что через некоторое время - два-три месяца, этого достаточно будет для следствия, чтобы они нашли доказательства или невиновности или вины руководства АРМА
Он добавил, что Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение чиновниками своих служебных обязанностей, повлекших большой вред интересам государства или отдельным гражданам Украины.
В этом случае мы можем утверждать, что если была возможность пополнить бюджет Украины на сотни миллионов долларов через продажу этого актива, и или руководитель, или кто-то из подчиненных не выполнили свои обязанности - они нарушили эту статью уголовного кодекса Украины, и этот вопрос должны рассматривать в рамках уголовного производства наши правоохранительные органы. Если будет собрано достаточно доказательств того, что Дума или кто-то еще в этом учреждении не выполнили свои обязанности и нанесли ущерб интересам государства - то статья этого уголовного кодекса предусматривает не только лишение должности, но и свободы
По его словам, как и миллионы граждан Украины, он заинтересован в том, чтобы АРМА своей работой могла как можно быстрее и по самым высоким ценам распродавать имущество, которое было конфисковано в связи с нарушением законодательства Украины. Багиров подчеркнул, что Дума, как глава АРМА, должна делать все, для того чтобы имущество, которое есть на балансе Агентства было реализовано.
"Относительно деятельности АРМА - предыдущие руководители, которые были назначены, в отношении них уже открыто несколько уголовных дел. И я не удивлен тому, что АРМА неэффективно работает, и руководство АРМА не выполняет свои служебные обязанности, к сожалению. Поэтому я также как гражданин Украины через ваше СМИ обращаюсь в соответствующие правоохранительные органы Украины, чтобы они начали уголовное производство, для того чтобы поставить точку - было ли нарушение законов или не было", - заявил Багиров.
Контекст
АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.
Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.
В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.