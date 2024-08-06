Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Следствие должно установить, было ли затягивание продажи яхты экс-депутата-предателя виктора медведчука со стороны руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы служебной халатностью. В случае наличия доказательств ее вины, Дума должна понести уголовную ответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник Эдуард Багиров.

Когда на балансе или под оперативным контролем есть имущество, другие активы, и когда случаются такие случаи (как с затягиванием продажи яхты медведчука - ред.) то обычно возникает у каждого человека, как и у меня вопрос: почему они не могли за полгода разработать законопроект, который можно было бы принять ВР и согласно законам действовать по продаже арестованных активов за рубежом? То есть у меня возникает мысль, что здесь есть как минимум служебная халатность. И к сожалению АРМА не до конца выполняет свою главную функцию. Я надеюсь, что через некоторое время - два-три месяца, этого достаточно будет для следствия, чтобы они нашли доказательства или невиновности или вины руководства АРМА - отметил Багиров.

Он добавил, что Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение чиновниками своих служебных обязанностей, повлекших большой вред интересам государства или отдельным гражданам Украины.

В этом случае мы можем утверждать, что если была возможность пополнить бюджет Украины на сотни миллионов долларов через продажу этого актива, и или руководитель, или кто-то из подчиненных не выполнили свои обязанности - они нарушили эту статью уголовного кодекса Украины, и этот вопрос должны рассматривать в рамках уголовного производства наши правоохранительные органы. Если будет собрано достаточно доказательств того, что Дума или кто-то еще в этом учреждении не выполнили свои обязанности и нанесли ущерб интересам государства - то статья этого уголовного кодекса предусматривает не только лишение должности, но и свободы - отметил Багиров.

По его словам, как и миллионы граждан Украины, он заинтересован в том, чтобы АРМА своей работой могла как можно быстрее и по самым высоким ценам распродавать имущество, которое было конфисковано в связи с нарушением законодательства Украины. Багиров подчеркнул, что Дума, как глава АРМА, должна делать все, для того чтобы имущество, которое есть на балансе Агентства было реализовано.

"Относительно деятельности АРМА - предыдущие руководители, которые были назначены, в отношении них уже открыто несколько уголовных дел. И я не удивлен тому, что АРМА неэффективно работает, и руководство АРМА не выполняет свои служебные обязанности, к сожалению. Поэтому я также как гражданин Украины через ваше СМИ обращаюсь в соответствующие правоохранительные органы Украины, чтобы они начали уголовное производство, для того чтобы поставить точку - было ли нарушение законов или не было", - заявил Багиров.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что новая руководительница АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.