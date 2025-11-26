$42.400.03
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 2102 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 1126 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 4252 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 1516 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 1898 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 1500 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 6432 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 16067 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
13:23 • 19201 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Славянск под усиленными ударами: россияне чаще применяют БПЛА "Молния" – ОВА

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Глава Донецкой ОВА Филашкин заявил о сложной ситуации и частых обстрелах города Славянск и об увеличении использования россиянами БПЛА типа "Молния".

Славянск под усиленными ударами: россияне чаще применяют БПЛА "Молния" – ОВА

В Славянске Донецкой области резко возросла интенсивность российских атак: город ежедневно подвергается ударам КАБами и дронами "Молния", что приводит к новым разрушениям и раненым. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и опубликовал видео, пишет УНН.

Детали

Филашкин заявил, что за последнюю неделю враг значительно активизировал обстрелы города. По его словам, "участились атаки КАБами и БПЛА "Молния". Только за минувшие сутки ранения получили семь человек, а всего за неделю – 13, среди них двое детей.

ч. Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове

13-летнюю девочку эвакуировали в Харьков для оказания специализированной медицинской помощи. Большинство раненых получили помощь амбулаторно, трое остаются в больнице 

– отметил глава ОВА.

В результате ударов повреждены семь объектов инфраструктуры, среди которых три учебных заведения. Пострадали также 47 жилых домов, из них 25 были разрушены во время вчерашней атаки тремя ФАБ-250.

Несмотря на интенсивные обстрелы, Славянск продолжает жить: в городе работают коммунальные службы, транспорт, государственные и финансовые учреждения.

ч. Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек

