Славянск под усиленными ударами: россияне чаще применяют БПЛА "Молния" – ОВА
Киев • УНН
Глава Донецкой ОВА Филашкин заявил о сложной ситуации и частых обстрелах города Славянск и об увеличении использования россиянами БПЛА типа "Молния".
В Славянске Донецкой области резко возросла интенсивность российских атак: город ежедневно подвергается ударам КАБами и дронами "Молния", что приводит к новым разрушениям и раненым. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и опубликовал видео, пишет УНН.
Детали
Филашкин заявил, что за последнюю неделю враг значительно активизировал обстрелы города. По его словам, "участились атаки КАБами и БПЛА "Молния". Только за минувшие сутки ранения получили семь человек, а всего за неделю – 13, среди них двое детей.
ч. Вражеский беспилотник типа "Молния" ударил по детской площадке в Харькове
13-летнюю девочку эвакуировали в Харьков для оказания специализированной медицинской помощи. Большинство раненых получили помощь амбулаторно, трое остаются в больнице
– отметил глава ОВА.
В результате ударов повреждены семь объектов инфраструктуры, среди которых три учебных заведения. Пострадали также 47 жилых домов, из них 25 были разрушены во время вчерашней атаки тремя ФАБ-250.
Несмотря на интенсивные обстрелы, Славянск продолжает жить: в городе работают коммунальные службы, транспорт, государственные и финансовые учреждения.
ч. Харьков атаковали вражеские FPV-дроны, запущенные с дрона-матки "Молния": пострадали пять человек