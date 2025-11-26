$42.400.03
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
14:47 • 1420 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Ексклюзив
14:29 • 6084 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 15689 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 18879 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 22008 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
26 листопада, 10:00 • 16382 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
26 листопада, 09:34 • 20919 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 33057 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18927 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 228 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 912 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 15688 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 11969 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 18878 перегляди
Слов’янськ під посиленими ударами: росіяни частіше застосовують БпЛА "Молнія" – ОВА

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Очільник Донецької ОВА Філашкін заявив про складну ситуацію та часті обстріли міста Слов'янськ та про збільшення використання росіянами БПЛА типу "Молнія".

Слов’янськ під посиленими ударами: росіяни частіше застосовують БпЛА "Молнія" – ОВА

У Слов’янську Донецької області різко зросла інтенсивність російських атак: місто щодня зазнає ударів КАБами та дронами "Молнія", що призводить до нових руйнувань і поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та опублікував відео, пише УНН.

Деталі

Філашкін заявив, що за останній тиждень ворог значно активізував обстріли міста. За його словами, "почастішали атаки КАБами та БПЛА "Молнія". Лише за минулу добу поранення отримали семеро людей, а загалом за тиждень – 13, серед них двоє дітей.

Ворожий безпілотник типу "Молнія" вдарив по дитячому майданчику в Харкові16.11.25, 14:33 • 14058 переглядiв

13-річну дівчинку евакуювали до Харкова для надання спеціалізованої медичної допомоги. Більшість поранених отримали допомогу амбулаторно, троє залишаються в лікарні 

– заначив очільник ОВА.

Унаслідок ударів пошкоджено сім об’єктів інфраструктури, серед яких три навчальні заклади. Постраждали також 47 житлових будинків, із них 25 були зруйновані під час учорашнього атаки трьома ФАБ-250.

Попри інтенсивні обстріли, Слов’янськ продовжує жити: у місті працюють комунальні служби, транспорт, державні та фінансові установи.

Харків атакували ворожі FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": постраждали п'ятеро людей25.10.25, 18:29 • 8414 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Слов'янськ
Харків