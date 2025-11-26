Слов’янськ під посиленими ударами: росіяни частіше застосовують БпЛА "Молнія" – ОВА
Очільник Донецької ОВА Філашкін заявив про складну ситуацію та часті обстріли міста Слов'янськ та про збільшення використання росіянами БПЛА типу "Молнія".
У Слов’янську Донецької області різко зросла інтенсивність російських атак: місто щодня зазнає ударів КАБами та дронами "Молнія", що призводить до нових руйнувань і поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та опублікував відео, пише УНН.
Філашкін заявив, що за останній тиждень ворог значно активізував обстріли міста. За його словами, "почастішали атаки КАБами та БПЛА "Молнія". Лише за минулу добу поранення отримали семеро людей, а загалом за тиждень – 13, серед них двоє дітей.
13-річну дівчинку евакуювали до Харкова для надання спеціалізованої медичної допомоги. Більшість поранених отримали допомогу амбулаторно, троє залишаються в лікарні
Унаслідок ударів пошкоджено сім об’єктів інфраструктури, серед яких три навчальні заклади. Постраждали також 47 житлових будинків, із них 25 були зруйновані під час учорашнього атаки трьома ФАБ-250.
Попри інтенсивні обстріли, Слов’янськ продовжує жити: у місті працюють комунальні служби, транспорт, державні та фінансові установи.
