Харків атакували ворожі FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": постраждали п'ятеро людей

У двох районах Харкова в суботу, 25 жовтня 2025 року, сталося влучання російських FPV-дронів, запущених з ударного БПЛА "Молнія", який використовувався окупантами як дрон-матка. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

"За даними нашого Ситуаційного центру, БПЛА типу "Молнія" виступав носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі", - йдеться у дописі.

За даними Терехова, сам носій - БПЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі Харкова.

"Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки. Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес", - повідомив мер.

